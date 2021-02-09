09.02.2021 - 07:00 |
Yan yana dileği
Derya Şensoy, doğum gününü sevgilisi Kerem Kanık’la kutladı.
Mumları üflerken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Uzunca dilekler tuttum pastamı üfkerken... Önce kendim için tabii... Sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar ve yıllar geçirmek için...” notunu düştü.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.