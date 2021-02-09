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09.02.2021 - 07:00 |

Yan yana dileği

Derya Şensoy, doğum gününü sevgilisi Kerem Kanık’la kutladı.

Yan yana dileği
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Mumları üflerken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Uzunca dilekler tuttum pastamı üfkerken... Önce kendim için tabii... Sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar ve yıllar geçirmek için...” notunu düştü.

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    Cadde Yazarları

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