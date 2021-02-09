Yan yana dileği

Mumları üflerken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Uzunca dilekler tuttum pastamı üfkerken... Önce kendim için tabii... Sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar ve yıllar geçirmek için...” notunu düştü.