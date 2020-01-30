Irina Shayk, Vogue dergisine yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Çocukluğunda erkek olması gerektiğine inandığını anlatan model, “Sanki yanlış bedende doğmuşum gibi hissediyordum. 14 yaşımdayken babam öldüğünde, aileme göz kulak olmam gerektiğini düşündüm. Sanırım, hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden...” dedi. Bu durumun sonradan ortadan kalktığını belirten Shayk, kadın olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.