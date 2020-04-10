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10.04.2020 - 07:00 |

‘Yanlıştan döndüm’

Ece Erken, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’yla boşanma davası devam ettiği sürede, aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrıldığını açıkladı.

‘Yanlıştan döndüm’

Ece Erken, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’yla boşanma davası devam ettiği sürede, aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz ay hem sevgilisi hem de Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun araçlarına zarar verirken görüntüleri ortaya çıkan sunucu, Twitter’dan, “Yuva yıkmadım. Yanlışımdan döndüm, ayrıldım. Sizler gibi hırsızlık yapmadım. Aynaya bakıp, kendinizden utanın” diyerek, gönderme yaptı.

 

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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