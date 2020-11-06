Yardım bekliyor

‘Çılgın Bediş’ dizisindeki Kapıcı Abdül karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş’taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satmaya çalışırken görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım elini uzatmasını beklediğini söyledi. Çaresiz olduğunu belirten Danışır, “Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, “Çılgın Bediş’, ‘G.O.R.A.’ ve daha bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında teklif gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi” şeklinde konuştu. Rol arkadaşı Yonca Evcimik’ten yardım istediğini belirten Danışır, “Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar” dedi.