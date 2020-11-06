MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yardım bekliyor
06.11.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Yardım bekliyor

Fenomen ‘Çılgın Bediş’te Kapıcı Abdül karakterine hayat veren Abdülhamit Danışır, Kabataş trafik ışıklarında kitap satıyor. Oyuncu, meslektaşlarından yardım bekliyor

Yardım bekliyor
ABONE OL

‘Çılgın Bediş’ dizisindeki Kapıcı Abdül karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş’taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satmaya çalışırken görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım elini uzatmasını beklediğini söyledi. Çaresiz olduğunu belirten Danışır, “Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, “Çılgın Bediş’, ‘G.O.R.A.’ ve daha bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında teklif gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi” şeklinde konuştu. Rol arkadaşı Yonca Evcimik’ten yardım istediğini belirten Danışır, “Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar” dedi.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gardrobunu iyilik için açtı

Gardrobunu iyilik için açtı

'Kadınlara baskı kuruluyor'

'Kadınlara baskı kuruluyor'

Danimarka seyircisini büyüledi

Danimarka seyircisini büyüledi

Kendi bildiğini okuyor!

Kendi bildiğini okuyor!

Sıradaki Haber