Yardım çağrısı

Nusr-Et’in ortaklarından Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla ‘Biz Bir Aileyiz’ sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. İşletmeci, Kızılay’la yapılan iş birliği kapsamında Etiler Nusr-Et şubesinin bugünkü tüm

gelirinin, organizasyona bağışlanacağını söyledi.