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05.09.2020 - 07:00 |

Yardım çağrısı

Nusr-Et’in ortaklarından Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla ‘Biz Bir Aileyiz’ sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

Yardım çağrısı
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Nusr-Et’in ortaklarından Nusret Gökçe, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla ‘Biz Bir Aileyiz’ sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. İşletmeci, Kızılay’la yapılan iş birliği kapsamında Etiler Nusr-Et şubesinin bugünkü tüm
gelirinin, organizasyona bağışlanacağını söyledi.

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