Yarın başlıyor

Caroline Yılmaz, Radyo D ailesine katılıyor. Şarkıcı, yarından itibaren her cumartesi ‘Caroline ile Yapay Zeka’ programında haftanın öne çıkan konuları ve gündem yaratan olaylarına yer verecek. Yılmaz’a zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.