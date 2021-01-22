22.01.2021 - 07:00 |
Yarın başlıyor
Caroline Yılmaz, Radyo D ailesine katılıyor.
Caroline Yılmaz, Radyo D ailesine katılıyor. Şarkıcı, yarından itibaren her cumartesi ‘Caroline ile Yapay Zeka’ programında haftanın öne çıkan konuları ve gündem yaratan olaylarına yer verecek. Yılmaz’a zaman zaman özel stüdyo konukları da eşlik edecek.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.