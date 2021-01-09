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09.01.2021 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Yarın çok geç olmadan!

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, ‘Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2021’ ajandasında Turmepa’yla iş birliği yaparak, farkındalık yaratmayı amaçladı

Yarın çok geç olmadan!
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Özellikle son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık, küresel iklim değişikliği ve hızla tükenen kaynaklar, olumsuz tablo çizmeye devam ediyor. Bu kapsamda bireysel olarak dikkat çekmeyi amaçlayan beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, piyasaya çıkardığı ‘Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2021’ ajandasında, sağlıklı dünya ve sağlıklı insan arasındaki bağın kopmaması adına faydalı bilgi ve ihtiyaçları paylaştı. Bu süreçte emekçi kadınlarımızın da desteğini alan Koçak, şunları söyledi: “Sürdürülebilir yaşam, bir trend değil, bireylerin, hükümetlerin, özel sektör ve sanayide önde gelenlerin iş modellerine dahil etmeleri gereken zorunlu bir yaklaşım. Günlükte, hem bedeninizi hem de gezegenimizi besleyecek önerilere yer verdik. Bazı küçük aksamalar hepimizin hayatında var, sakın vazgeçmeyin! Kaldığınız yerden devam edin, hem bireyi hem gezegeni besleyen ve iyi yaşamı öğreten ajandayla bir yıl sonunda bambaşka bir insan olabilirsiniz. TURMEPA iş birliğiyle hazırladığımız bu eser, inşallah tüm gezegenimize fayda sağlayacak.”

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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