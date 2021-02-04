‘YAŞ ALMAK ZAFER DEMEK’

Angelina Jolie , Vogue dergisinin mart sayısına kapak oldu. Evinde yapılan çekimlerde oyuncu, “Mutlu musunuz?” sorusuna, “Bilmiyorum, son birkaç yıl biraz zor geçti. Ailemi iyileştirmeye odaklandım. O günler dönüyor. Umutlu olmaya çalışıyorum. Sanırım bu, pandemi döneminde hepimizin keşfettiği bir şey” cevabını verdi. 40’lı yaşların da çok daha rahat olduğunu ifade eden Jolie, “Belki de annem genç vefat ettiği içindir. Yaş almak benim için üzüntü yerine, zafer anlamına geliyor. 50’lerimi de dört gözle bekliyorum” dedi. Aktris, bir de anısını paylaştı:

“Geçenlerde bir trambolin gördüm ve çocuklarım bana ‘Anne sakın yapma, bir yerini inciteceksin’ diye bağırdı. Şöyle düşündüm; Tanrım bu çok komik değil mi? Aksiyon yıldızı olduğum zamanlar vardı, şimdiyse çocuklar bana neler diyor!”