MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘YAŞ ALMAK ZAFER DEMEK’
04.02.2021 - 07:00 |

‘YAŞ ALMAK ZAFER DEMEK’

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, annesini genç yaşta kaybetmesinin ardından yaş almanın kendisi için bir zafer anlamına geldiğini söyledi

‘YAŞ ALMAK ZAFER DEMEK’
ABONE OL

Angelina Jolie , Vogue dergisinin mart sayısına kapak oldu. Evinde yapılan çekimlerde oyuncu, “Mutlu musunuz?” sorusuna, “Bilmiyorum, son birkaç yıl biraz zor geçti. Ailemi iyileştirmeye odaklandım. O günler dönüyor. Umutlu olmaya çalışıyorum. Sanırım bu, pandemi döneminde hepimizin keşfettiği bir şey” cevabını verdi. 40’lı yaşların da çok daha rahat olduğunu ifade eden Jolie, “Belki de annem genç vefat ettiği içindir. Yaş almak benim için üzüntü yerine, zafer anlamına geliyor. 50’lerimi de dört gözle bekliyorum” dedi. Aktris, bir de anısını paylaştı:
“Geçenlerde bir trambolin gördüm ve çocuklarım bana ‘Anne sakın yapma, bir yerini inciteceksin’ diye bağırdı. Şöyle düşündüm; Tanrım bu çok komik değil mi? Aksiyon yıldızı olduğum zamanlar vardı, şimdiyse çocuklar bana neler diyor!”

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ali Şafak Öztürk'ten olay paylaşım! Beşiktaş maçı sonrası...

Son dakika | Ali Şafak Öztürk'ten olay paylaşım! Beşiktaş maçı sonrası...

Son dakika haberleri - Futbolda ‘dev’ savaş

Son dakika haberleri - Futbolda ‘dev’ savaş

Son dakika haberleri - Galatasaray'da son karar: Gedson derbide yok!

Son dakika haberleri - Galatasaray'da son karar: Gedson derbide yok!

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet