Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 76. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinde heyecan bu akşam 76. yeni bölümle devam etti ve heyecan doruğa çıktı...



YASAK ELMA 76. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.



YASAK ELMA 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak....

YASAK ELMA 77. BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Yasak Elma 77. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





