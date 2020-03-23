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23.03.2020 - 07:00 |

‘Yasak gelmeli’

Nilüfer, normal hayatına devam edenleri anlamadığını söyledi.

‘Yasak gelmeli’

Nilüfer, normal hayatına devam edenleri anlamadığını söyledi. Sanatçı, “Avrupa’nın birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı sonrası her yer boş... Çok büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Hem devletimizin hem de doktorlarımızın ‘Evde kal’ çağrılarına rağmen, insanlar sokaklarda... Bir an önce sokağa çıkma yasağı gelmeli” diye yazdı.

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