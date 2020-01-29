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29.01.2020 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

YaşaTIR yola çıkıyor

Kansersiz Yaşam Derneği, Elazığ’daki vatandaşlara yardım elini uzatmak ve umut olabilmek adına ‘YaşaTIR’la yola çıkıyor

YaşaTIR yola çıkıyor

Cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri, ülkemizi yasa boğan 6.8’lik Elazığ depremi sonrasında, bölge halkının maddi-manevi kayıplarına kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda Balat’ta, dün başlayıp, bugün de ihtiyaçları kabul eden ‘YaşaTIR’, tam kadroyla yola çıkacak.
Cuma sabaha karşı Elazığ’a varmayı planladıklarını söyleyen Kansersiz Yaşam Vakfı Başkanı Dida Kaymaz, “Yönetim kadromuz, Ay Yapım yöneticileri, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Perihan Savaş ve Damla Sönmez’in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerle, halkımızla birlikte olacağız. Yardımların dağıtılmasının yanı sıra, oyun terapisi bilen psikologlar ve EMDR eğitimi almış psikoterapistler, 100 kişilik konferans salonu olan ‘YaşaTIR’da, özellikle çocuklara, travma ve oyun terapisiyle destek vereceğiz” dedi. Bilimsel komiteden katılan hekimlerle, deprem sonrası yaygın olan enfeksiyonlara karşı erişkin ve miniklere hijyen eğitimi de sunacak dernek, çadır kent, hastane ve Sivrice ziyaretleri yapacak.

YaşaTIR yola çıkıyor

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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