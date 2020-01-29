YaşaTIR yola çıkıyor

Cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri, ülkemizi yasa boğan 6.8’lik Elazığ depremi sonrasında, bölge halkının maddi-manevi kayıplarına kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda Balat’ta, dün başlayıp, bugün de ihtiyaçları kabul eden ‘YaşaTIR’, tam kadroyla yola çıkacak.

Cuma sabaha karşı Elazığ’a varmayı planladıklarını söyleyen Kansersiz Yaşam Vakfı Başkanı Dida Kaymaz, “Yönetim kadromuz, Ay Yapım yöneticileri, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Perihan Savaş ve Damla Sönmez’in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerle, halkımızla birlikte olacağız. Yardımların dağıtılmasının yanı sıra, oyun terapisi bilen psikologlar ve EMDR eğitimi almış psikoterapistler, 100 kişilik konferans salonu olan ‘YaşaTIR’da, özellikle çocuklara, travma ve oyun terapisiyle destek vereceğiz” dedi. Bilimsel komiteden katılan hekimlerle, deprem sonrası yaygın olan enfeksiyonlara karşı erişkin ve miniklere hijyen eğitimi de sunacak dernek, çadır kent, hastane ve Sivrice ziyaretleri yapacak.