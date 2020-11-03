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HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Allen: Dinlenmek istiyorum
03.11.2020 - 15:19 |

Yasemin Allen: Dinlenmek istiyorum

Son olarak 'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizide rol alan Yasemin Allen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yasemin Allen: Dinlenmek istiyorum
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Rol aldığı dizinin erken final yapmasından dolayı keyifsiz olduğu gözlenen Yasemin Allen, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

SnobMagazin'in haberine göre; güzel oyuncu, "Yeni bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna, "Görüştüğümüz projeler var. Yeni bir projeye kadar dinlenmek istiyorum" cevabını verdi.

Yasemin Allen, geçtiğimiz ay final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi hakkında, "Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Televizyon, dünya çapında sekteye uğramış bir sektör. Allah'ın izniyle tekrar hoş şeyler yapıp karşınıza çıkacağız” demişti.

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