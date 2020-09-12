Yasemin Allen'den 'İyi Günde Kötü Günde' açıklaması

'İyi Günde Kötü Günde' dizisinde Melisa karakterini canlandıracak olan Yasemin Allen, yeni rolünü ve diziyi anlattı. Senaryoyu okur okumaz projeyi benimsediğini söyleyen Allen; “Melisa, tatlı çelişkileri olan bir kadın. Hem oturaklı, hem çocuksu, hem kırılgan, hem de güçlü... Bazen muzur, bazen duygusal... Onu canlandırmak büyük bir zevk” dedi.

Renkli ve eğlenceli anlatımı ile dikkat çeken ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinin senaryosunu çok beğendiğini söyleyen Allen; “Proje’nin özgün dili ve karakterlerin renkleri beni çok etkiledi. İzleyicimizi güldürmek ve kalplerine dokunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.