MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Allen'ın alışveriş stili
31.10.2020 - 12:45 |

Yasemin Allen'ın alışveriş stili

Son olarak reytinglerde beklenilen başarıyı yakalayamadığı için erken final yapan 'İyi Günde, Kötü Günde' dizisi ile ekranlarda olan oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Yasemin Allen'ın alışveriş stili
ABONE OL

Alışveriş merkezinin açılış saati ile birlikte gelen ve hızlı adımlarla mağazaları gezen Yasemin Allen, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Alışveriş stili ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak erken saatlerde AVM'den ayrıldı.

Yasemin Allenın alışveriş stili

31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Şendir her daim şık

Burcu Şendir her daim şık

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım

Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım

'İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

'İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

Sıradaki Haber