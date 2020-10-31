31.10.2020 - 12:45 |
Yasemin Allen'ın alışveriş stili
Son olarak reytinglerde beklenilen başarıyı yakalayamadığı için erken final yapan 'İyi Günde, Kötü Günde' dizisi ile ekranlarda olan oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Alışveriş merkezinin açılış saati ile birlikte gelen ve hızlı adımlarla mağazaları gezen Yasemin Allen, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Alışveriş stili ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak erken saatlerde AVM'den ayrıldı.