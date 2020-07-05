Yasemin Özilhan, ailesiyle alışverişte

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa süre alışveriş yaptıktan sonra ailece yemek yiyen Özilhan ailesi, alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendiler. Güzelliği ve fit vücudu ile her zaman magazin gündeminde olan Yasemin Özilhan'ın elindeki Fast-Food içeceği gözlerden kaçmadı.

Yemek sonrası iş insanı İzzet Özilhan özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrılırken, Yasemin Özilhan ve kızları alışveriş turlarına Markalar Sokağı'nda devam ettiler.

Mağazaları kızları Ela ve Emine ile birlikte turlayan Yasemin Hanım daha sonra vale noktasından bindiği özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.