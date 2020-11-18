Yasemin Özilhan ekranlara dönecek mi?

Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, giyim tarzı ile dikkat çekti.

Bir eczaneden çocuklarına vitamin alan Özilhan, "Ekranlara yeniden dönüş yapacak mısınız?" sorusuna, "10 sene olmuş oyunculuğu bırakalı. Öyle bir beklentim yok" yanıtını verdi.

Sosyetik güzel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.