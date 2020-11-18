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18.11.2020 - 16:19 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Yasemin Özilhan ekranlara dönecek mi?

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, her zamanki gibi tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yasemin Özilhan ekranlara dönecek mi?
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Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, giyim tarzı ile dikkat çekti.

Bir eczaneden çocuklarına vitamin alan Özilhan, "Ekranlara yeniden dönüş yapacak mısınız?" sorusuna, "10 sene olmuş oyunculuğu bırakalı. Öyle bir beklentim yok" yanıtını verdi.

Sosyetik güzel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Yasemin Özilhan ekranlara dönecek mi

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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