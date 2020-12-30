MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Özilhan, püsküllü ceketten vazgeçemiyor
30.12.2020 - 10:35 |

Yasemin Özilhan, püsküllü ceketten vazgeçemiyor

Stiliyle sık sık gündeme gelenYasemin Özilhan'ın, sosyal medyada yaklaşık 3 yıl önce olay olan 'kıyma ceket'i yine gündem oldu.

Yasemin Özilhan, püsküllü ceketten vazgeçemiyor
ABONE OL

Posta'nın haberine göre; Yasemin Özilhan bir giyim markasıyla anlaşma yapmış, koleksiyondaki ceketi çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın ‘kıyma ceket’ adını taktığı tasarım 900 TL’ye kapış kapış satılmıştı.

Özilhan püsküllü modadan vazgeçmedi. Bu kez pembe rengiyle poz verdi.  Yasemin Özilhan'in çizmeleri de yaklaşık olarak 14 bin TL'ydi.

Yasemin Özilhan, püsküllü ceketten vazgeçemiyor

 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep FK, rakip fileleri boş geçmiyor

Gaziantep FK, rakip fileleri boş geçmiyor

Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı

Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı

Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

NBA maçlarında koronavirüs sessizliği

NBA maçlarında koronavirüs sessizliği

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet