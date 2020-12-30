Yasemin Özilhan, püsküllü ceketten vazgeçemiyor

Posta'nın haberine göre; Yasemin Özilhan bir giyim markasıyla anlaşma yapmış, koleksiyondaki ceketi çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın ‘kıyma ceket’ adını taktığı tasarım 900 TL’ye kapış kapış satılmıştı.

Özilhan püsküllü modadan vazgeçmedi. Bu kez pembe rengiyle poz verdi. Yasemin Özilhan'in çizmeleri de yaklaşık olarak 14 bin TL'ydi.