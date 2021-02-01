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01.02.2021 - 11:13 |

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses paylaşımı

Yasemin Şefkatli, şarkıcı nişanlısı İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses paylaşımı
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Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden Şefkatli, İdo ile bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

28 yaşındaki Şefkatli'nin gönderisi takipçilerinden 25 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Yasemin Şefkatliden İdo Tatlıses paylaşımı

"DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL"

Şefkatli, düğün tarihiyle ilgili, "Ortalığın düzelmesini bekliyorum. Yasaklar çoğaldı. Ne denirse onu yapacağız. Uyulması gereken tüm tedbirlere uymalıyız" demişti.

İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyen Şefkatli, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası, ne başka bir şey... Ortada daha hiçbir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur, gün belirlenmedi henüz" şeklinde konuşmuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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Cadde Yazarları

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