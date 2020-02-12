Jon Peters: Yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum!

Pamela Anderson ile 12 günlük evliliğin ardından şubat ayının başına ayrılma kararı alan Jon Peters, sessizliğini bozdu. 52 yaşındaki oyuncu ve 74 yaşındaki yapımcı, 30 yıllık aşklarını 20 Ocak’ta Malibu’da taçlandırmış ama bu evliliği resmiyete dökmemişti. Hiçbir zaman aynı çatı altında yaşamayan çiftten Peters, Anderson’ın 200 bin dolar’lık (yaklaşık 1.2 milyon TL) borcunu ödediğini ve gardırobunu yenilediğini söyledi. Page Six’e konuşan yapımcı:

“Onun dediği her şey yalandı. Kendimi yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum. Ona kollarımı açtım, hayatıma aldım ve yıllarca sevdim. Üzülmesin diye borçlarını kapattım ve yeni kıyafetler aldım” dedi.

Anderson’ın kendisine telefonda evlenme teklif ettiğini belirten Peters, “Bana o mesajı attığında hayallerim gerçekleşiyor sandım. Aslında bir başkasıyla nişanlıydım ama kabul ettim. Onun için her şeyi bıraktım ve aldığım teşekkür de bu oldu. Dünyaya aptal geldim, aptal gidiyorum” ifadelerini kullandı. Anderson tarafından yapılan basın açıklamasındaysa, Peters’ın iddialarının ‘komik’ bulunduğu sözlerine yer verildi.