30.08.2020 - 07:00 |
Yaşlılıkta kas kaybını önlüyor
East Anglia Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, C vitaminini bol tüketen yaşlı insanların iskelet kas kütlesinin daha iyi durumda olduğunu ortaya koydu.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.