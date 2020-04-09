Yastık pozu akım oldu

İvana Sert, Tuğçe Aral, Dila Tarkan ve Enis Arıkan, yastığı kemerle beline bağlayarak sosyal medyada başlatılan ‘Quarantine Pillow Challenge!’

(Karantinada yastık meydan okuması) akımına katıldı. Sert, annesi Nada Smiljkovic ve oğlu Ateş’in fotoğraflarının yer aldığı kareyi, Instagram’dan, “Yanımda değilsiniz ama her zaman kalbimdesiniz” notuyla paylaştı.

Enis Arıkan ise bir rekora imza attı. “Akımınıza tükürürüm” diyen oyuncu, 250 binden fazla beğeniyle, 10 bine yakın yorum aldı. Yastığı sweatshirt’le beline bağlayıp, koluna çanta takan Dila Tarkan, “Yaz gelmiş diyorlar, o zaman ben kaçtım” derken, Tuğçe Aral, yatak odasında çektirdiği kareyi, “Bugün gelinin kız kardeşi ve yastık elbisemle sizlerleyim” notuyla, takipçilerinin beğenisine sundu.