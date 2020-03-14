40 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda "Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin" notunu yazdı. Kardashian- Jenner kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian'ın odasındaki dev ekran ve hemen altında yer alan şömine de dikkat çekti.

Kourtney Kardashian, eski sevgilisi Scot Disick ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte, California, Calabasas'taki bir malikanede yaşıyor.