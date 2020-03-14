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HaberlerMagazin Haberleri 'Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin'
14.03.2020 - 13:22 |

'Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin'

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality show ile ün kazanan Kourtney Kardashian, yağmurlu bir günü nasıl geçirdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin'

40 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda "Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin" notunu yazdı. Kardashian- Jenner kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian'ın odasındaki dev ekran ve hemen altında yer alan şömine de dikkat çekti.
Kourtney Kardashian, eski sevgilisi Scot Disick ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte, California, Calabasas'taki bir malikanede yaşıyor.

 

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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