'Yavru pengueni yakından görmek harika bir duygu'

Aynur Aydın, “Buraya gelme nedenim aslında yavru pengueni yakından görmek, harika varlıklar. Türkiye’de bir yavru penguen dünyaya geldiğini duyunca çok heyecanlanmıştım. Şimdi onları yakından görmek harika bir duygu" dedi.

Köpekbalıkları ve vatozların bulunduğu bölümde de oldukça keyifli zaman geçiren şarkıcının, ayakkabısını çıkararak yalın ayakla poz vermesi dikkat çekti.

Aynur Aydın, daha sonra Aqua Florya AVM’ye geçerek yemek yiyip alışveriş yaptı.