05.05.2020 - 15:22 |
'Yavruların 3'ü annede, 2'si bende'
Oyuncu Demet Özdemir, bahçesinde bulduğu yeni doğmuş iki kediyi sahiplendi.
Bahçede bulduğu yavrulara süt içiren Demet Özdemir “Anne kedi 5 yavrusundan üçünü yanında götürebildi. İkisi bende” dedi.
Video: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na video ile soru sordu!ATV kanalında ramazan programları ile bilinen Nihat Hatipoğlu'na yayın esnasında Esra Polat tarafından soru yöneltildi. Ebru Polat, video göndererek İsra Suresi ile ilgili bir soruya yanıt istedi. Nihat Hatipoğlu tarafından soruya verilen yanıtı videoda görebilirsiniz.