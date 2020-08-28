Burcu Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti. Şarkıcı; Antalya, Bodrum ve Marmaris’te hem konser verdi, hem doğum gününü kutladı hem de tatil yaptı. Güneş’in, teknede çektirdiği kareler, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da görüntülenen Burcu Güneş, gazetecilere, “Beni nasıl tanıdınız?” diyerek, takılmıştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Güneş, “Pandemi sonra ilk defa özgürce geziyorum. Evde kaldığım için birkaç kilo aldım. O dönem pek hareketli olamadım, şimdi yürüyüş yapıyorum” demişti.