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28.08.2020 - 07:00 |

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Şarkıcı Burcu Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti.

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Burcu Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti. Şarkıcı; Antalya, Bodrum ve Marmaris’te hem konser verdi, hem doğum gününü kutladı hem de tatil yaptı. Güneş’in, teknede çektirdiği kareler, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da görüntülenen Burcu Güneş, gazetecilere, “Beni nasıl tanıdınız?” diyerek, takılmıştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Güneş,  “Pandemi sonra ilk defa özgürce geziyorum. Evde kaldığım için birkaç kilo aldım. O dönem pek hareketli olamadım, şimdi yürüyüş yapıyorum” demişti.

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