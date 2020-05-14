Yaza hazır!

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14.05.2020 - 07:00 |

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Bodrum ve Bitez Koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii’de konumlanan Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum, haziran ayı ortasında misafirleriyle buluşacak.

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Bodrum ve Bitez Koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii’de konumlanan Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum, haziran ayı ortasında misafirleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarının öncelikleri olduğunu ileten Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, “Hizmet ve servislerimiz eksiksiz devam
edecek” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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