Yaza hazır!

Bodrum ve Bitez Koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii’de konumlanan Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum, haziran ayı ortasında misafirleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarının öncelikleri olduğunu ileten Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, “Hizmet ve servislerimiz eksiksiz devam

edecek” dedi.