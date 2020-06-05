Yedi aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı

Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Yedi aylık hamile olan Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi, önceki gün çocukları Sarp ve Sare ile Bebek Parkı’ndaydı.

Dadıyla birlikte çocuklarının başından hiç ayrılmayan Sarıoğlu, bir yandan da işlerini telefonla organize etti. İki ay sonra doğum yapacak olan Yağmur Hanım, şimdiye kadar 13 kilo aldı. (Posta)