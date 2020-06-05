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05.06.2020 - 10:55 |

Yedi aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı

İki ay sonra bebeğini kucağına alacak olan Yağmur Sarıoğlu, Bebek Parkı’nda görüntülendi. Çocuklarının başından ayrılmayan Sarıoğlu, işlerini telefonla organize etti.

Yedi aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı
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Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Yedi aylık hamile olan Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi, önceki gün çocukları Sarp ve Sare ile Bebek Parkı’ndaydı. 

Dadıyla birlikte çocuklarının başından hiç ayrılmayan Sarıoğlu, bir yandan da işlerini telefonla organize etti. İki ay sonra doğum yapacak olan Yağmur Hanım, şimdiye kadar 13 kilo aldı. (Posta)

Yedi aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı

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