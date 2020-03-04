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04.03.2020 - 07:00 |

YEKÜV ışığı yaktı

Üniversiteli gençlere yaptığı karşılıksız eğitim bursu desteği veren 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik edebiyat klasiklerinden oluşacak kütüphaneler kurmak üzere, ‘Öğreten Mekanlar’ sloganıyla harekete geçti.

YEKÜV ışığı yaktı

Üniversiteli gençlere yaptığı karşılıksız eğitim bursu desteği veren 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik edebiyat klasiklerinden oluşacak kütüphaneler kurmak üzere, ‘Öğreten Mekanlar’ sloganıyla harekete geçti. İlk kütüphanenin açılışında İstanbul’daki YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen YEKÜV Yönetim Kurulu Üyeleri, destek olmak isteyenlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Türk ve dünya klasiklerinden oluşacak kitap bağışı çağrısında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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