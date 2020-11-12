Yeni albüme sanal konser

Şarkıcının dünya turunun yerine konserini hayranlarının evine taşıyabilmek için sanal bir şov gerçekleştireceği belirtildi. İngiliz basınına göre, pop yıldızına yakın bir kaynak, “Beyonce ve ekibi, 2021’de yeni albümü tanıtmak için sanal bir canlı şov hazırlıyor. Kovid nedeniyle turneye çıkamayacak” dedi.