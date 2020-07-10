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10.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Yeni bir aşk mı?

Nehir Erdoğan ve Cem Aydın, arkadaş ortamında yan yana oturdukları sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince, panik olup içeri kaçtı.

Yeni bir aşk mı?
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Derin Mermerci’den geçtiğimiz kasım ayında boşanan Cem Aydın, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda, Nehir Erdoğan’ın bulunduğu arkadaş ortamında objektiflere takıldı. Yan yana oturan ikili, gazetecileri görünce, panik yaparak masadan kalkıp, içeri kaçtı.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen televizyoncu, “İşinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok” dedi. Oyuncu ise, “Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Biz güzel dostuz” diyerek, kafaları karıştırdı.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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