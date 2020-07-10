Yeni bir aşk mı?

Derin Mermerci’den geçtiğimiz kasım ayında boşanan Cem Aydın, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda, Nehir Erdoğan’ın bulunduğu arkadaş ortamında objektiflere takıldı. Yan yana oturan ikili, gazetecileri görünce, panik yaparak masadan kalkıp, içeri kaçtı.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen televizyoncu, “İşinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok” dedi. Oyuncu ise, “Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Biz güzel dostuz” diyerek, kafaları karıştırdı.