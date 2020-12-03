Öykü Çelik, Bebek’te bulunan bir yalı dairesinden çıktı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne giden oyuncunun, gayrimenkul danışmanı İsmail Berhan’ın aracını kullanması dikkat çekti. Oyuncu, çıktığı yalıda Berhan’ın dairesinin olması hatırlatılınca sessiz kaldı. Çelik’in, Instagram’dan paylaştığı kırmızı gülleri ise görüntülendikten sonra silmesi, ikili arasında ‘Yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

“Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle tepki toplayan oyuncu, “O açıklamalarımda kötü niyetli bir şey söylemedim, dedikleriminin arkasındayım yine. Beni anlamak isteyen video’yu birkaç dakika öncesinden izlerse anlar” açıklamasını yaparak, kendisini savundu. Çelik, daha önce geçirdiği bir ameliyat için hastaneye kontrole gittiğini belirtti.