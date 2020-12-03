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03.12.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Yeni bir aşk mı?

Öykü Çelik, İsmail Berhan’ın da bir dairesinin bulunduğu yerden çıkıp, onun kullandığı araçla hastaneye gidince, akıllara ‘Yeni bir aşk mı?’ sorusunu getirdi

Yeni bir aşk mı?
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Öykü Çelik, Bebek’te bulunan bir yalı dairesinden çıktı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne giden oyuncunun, gayrimenkul danışmanı İsmail Berhan’ın aracını kullanması dikkat çekti. Oyuncu, çıktığı yalıda Berhan’ın dairesinin olması hatırlatılınca sessiz kaldı. Çelik’in, Instagram’dan paylaştığı kırmızı gülleri ise görüntülendikten sonra silmesi, ikili arasında ‘Yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

“Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle tepki toplayan oyuncu, “O açıklamalarımda kötü niyetli bir şey söylemedim, dedikleriminin arkasındayım yine. Beni anlamak isteyen video’yu birkaç dakika öncesinden izlerse anlar” açıklamasını yaparak, kendisini savundu. Çelik, daha önce geçirdiği bir ameliyat için hastaneye kontrole gittiğini belirtti.

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
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Cadde Yazarları

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