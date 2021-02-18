Yeni çocuk kitapları geliyor

Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde çıkardığı çocuk kitabı ‘Dali Dali’, kısa sürede üçüncü baskıya girince, devamını yazmak için çalışmalara başladı. Üç ay sonra raflarda yer alacak eserin çizimlerini, ilkinde olduğu gibi oyuncunun grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren resmedecek.

Aldığı olumlu yorumlardan sonra farklı bir çocuk kitabı daha yazmaya başlayan Zenginer, “Bu motivasyonla yeni bir eser daha kaleme alıyorum. Çıktığım bu yazarlık yolu, benim için çok özel ve her yeni kitapta kendimi geliştirerek ilerleyeceğime inanıyorum” dedi.