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18.02.2021 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Yeni çocuk kitapları geliyor

Fulya Zenginer, ‘Dali Dali’ kitabı olumlu tepkiler alınca, devamı için kolları sıvadı. Ayrıca farklı bir çocuk kitabı yazan oyuncu, eserini önümüzdeki aylarda okuyucuyla buluşturacak

Yeni çocuk kitapları geliyor
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Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde çıkardığı çocuk kitabı ‘Dali Dali’, kısa sürede üçüncü baskıya girince, devamını yazmak için çalışmalara başladı. Üç ay sonra raflarda yer alacak eserin çizimlerini, ilkinde olduğu gibi oyuncunun grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren resmedecek.
Aldığı olumlu yorumlardan sonra farklı bir çocuk kitabı daha yazmaya başlayan Zenginer, “Bu motivasyonla yeni bir eser daha kaleme alıyorum. Çıktığım bu yazarlık yolu, benim için çok özel ve her yeni kitapta kendimi geliştirerek ilerleyeceğime inanıyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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