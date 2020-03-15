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15.03.2020 - 07:00 |

‘Yeni Hayat’ başlıyor

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Yeni Hayat’, 26 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak

‘Yeni Hayat’ başlıyor

Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın başrolünü paylaştığı ‘Yeni Hayat’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kanal D’de ekrana gelecek proje, 26 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Senaryosunu Elif Usman’ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Başak Soysal ve Cem Özüduru oturuyor.

Dizide, Adem Şahin (Çayoğlu), eşi Nevin (Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Şahin, iş insanı Timur Karatan’ın (Ayaydın)
eşi Yasemin Karatan’ın (Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde, olaylar farklı şekilde gelişecek.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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