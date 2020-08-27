‘Yeni Hayat’ başlıyor

Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’, 3 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek. Proje, oyuncuları kadar konusuyla da dikkat çekiyor. Dizide, Çayoğlu’nun canlandırdığı eski asker Adem Şahin’in, iş insanı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin’in (Melisa Aslı Pamuk) koruması olarak işe başlamasıyla olaylar gelişecek.