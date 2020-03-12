'Yeni Hayat' dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı!

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın) için ise en önemli şey sevdiklerini onlardan gizlediği karanlık dünyasından korumaktır. Eski eşinden yadigar biricik kızı Gökçe Karatan (İpek Filiz Yazıcı) ve şimdiki eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk) için yapmayacağı şey yoktur .

Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı 'Yeni Hayat', yakında Kanal D’de!