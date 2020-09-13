Yeni Hayat oyuncuları kimlerdir? - Yeni Hayat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve büyük bir merakla beklenen Yeni Hayat dizisi, bu akşam son bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat dizisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Yeni Hayat oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır



YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI

Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi bulunuyor.

Dizide Serkan Çayoğlu Adem Şahin’e, Melisa Aslı Pamuk Yasemin Karatan’a, Tayanç Ayaydın Timur Karatan’a, Nilperi Şahinkaya Nevin Şahin’e, Nebil Sayın Kunduzi’ye, Devrim Nas Özgür Haseki’ye hayat veriyor.

Yeni Hayat oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu