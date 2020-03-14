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14.03.2020 - 11:12 |

'Yeni Hayat'ın yayın tarihi belli oldu

Çekimleri devam eden Kanal D’nin yeni dizisi 'Yeni Hayat'ın yayın günü belli oldu. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı yapım, 26 Mart Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

'Yeni Hayat'ın yayın tarihi belli oldu

'Yeni Hayat' dizisinde; Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan'ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan'ın (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir

Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Başrolleri kadar hikayesiyle de izleyicinin merakla beklediği 'Yeni Hayat' dizisi, 26 Mart Perşembe Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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