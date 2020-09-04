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04.09.2020 - 17:50 |

'Yeni Hayat'tan 'şiddete hayır' sahnesi

Kanal D’nin, genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği yeni dizisi 'Yeni Hayat', 3 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu.

'Yeni Hayat'tan 'şiddete hayır' sahnesi
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Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı 'Yeni Hayat' dizisi, farklı hikayesi, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı.

Dizide yer alan kadına şiddete dikkat çeken sahne de izleyicinin gözünden kaçmadı. Eski özel harekatçıyı canlandıran Serkan Çayoğlu’nun sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtarması sosyal medyada da ses getirdi.

'Yeni Hayat', yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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