Yeni koleksiyon görücüye çıktı

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Emel Diamond’ın sahibi Gül Yetkin, Nuruosmaniye’de yer alan mağazalarında tanıtım daveti verdi. Pandemi döneminde çalışmalarını aksatmayan ve yeni sezon koleksiyonunu hazırlayan iş insanı, Fatma Kurtkaya, Selda Albayram ve Esra Şeker’in de aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şanlıurfa yöresine ait yemeklerle misafirlerini ağırlayan iş insanı, küpe, kolye ve bilezikten oluşan setleri de görücüye çıkardı.