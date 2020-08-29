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29.08.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

Yeni nesile yatırım

Yeni nesile yatırım
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Lale Danışman

Başarım Sensin Derneği, bursiyerlerinin eğitimine destek olmak amacıyla, Türkiye’nin önde gelen markalarıyla güç birliği yaptı

Maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan başarılı üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği, çalışmalarına devam ediyor. İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte eğitime destek vermek için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle toplu organizasyonlar yapamıyoruz. Bu süreçte bursiyerlerimizin eğitim hayatlarındaki burslarının zarar görmemesi için yaptığınız bağışlarınıza karşılık vermek için, Türkiye’nin en önemli firmalarının bizlere armağan ettikleri ürünlerle, 18 Eylül’de çekiliş düzenliyoruz. Sürpriz hediyelerle eğitim için yine tek yürek olurken, yeni normalleşme sürecinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.”

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