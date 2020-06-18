Yeni normalde makyaj trendi

Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni Oğuz Günüç, “Yeni normalde kişisel bakım ve makyaj, iyi hissetmemizi sağlayan en önemli unsurlar. Sosyal ortamlara girerken cildimize küçük dokunuşlar yapmayı çok özledik” dedi. Göz makyajı trendlerini ve uygulama yöntemlerini paylaşan Günüç, “Maskeli dolaşırken yüzümüzde vurgulayabileceğimiz en önemli nokta gözlerimizdir. Öncelikle kremlerinizi düzenli kullanmalısınız. İlk tavsiyemse gözleri güçlü bir şekilde öne çıkaracak göz kalemi. Böylece hem farınıza baz oluşturabilir hem de dikkat çekici bakışlar elde edebilirsiniz” dedi. Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni Oğuz Günüç, “Yeni normalde kişisel bakım ve makyaj, iyi hissetmemizi sağlayan en önemli unsurlar. Sosyal ortamlara girerken cildimize küçük dokunuşlar yapmayı çok özledik” dedi. Göz makyajı trendlerini ve uygulama yöntemlerini paylaşan Günüç, “Maskeli dolaşırken yüzümüzde vurgulayabileceğimiz en önemli nokta gözlerimizdir. Öncelikle kremlerinizi düzenli kullanmalısınız. İlk tavsiyemse gözleri güçlü bir şekilde öne çıkaracak göz kalemi. Böylece hem farınıza baz oluşturabilir hem de dikkat çekici bakışlar elde edebilirsiniz” dedi. Far uygulamasında göz renginin önemli bir detay olduğunu söyleyen Günüç, “Sıcak veya kahve tonlar ideal. 2-3 renkle gölgelendirmeler yapabilirsiniz. Ve tabii ki son ve önemli nokta, maskara! Huda Beauty Legit Lashes kesinlikle favorim. İyi bir maskarada hacim, kıvrım, uzunluk, kirpikleri tek tek ayırabilmesi, akma yapmaması, kuruyup dökülmemesi, mat olması ve yoğun renkte olması gibi birçok özelliğin bulunması gerektiğini söyleyebilirim. Bahsettiğim ürünse, çift uçlu fırça yapısı sayesinde istenilen sonucu veriyor” şeklinde konuştu.