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HaberlerMagazin Haberleri Yeni oyuncakla alışveriş turu
30.09.2020 - 07:00 |

Yeni oyuncakla alışveriş turu

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’yla İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Yeni oyuncakla alışveriş turu
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Alışveriş yapan çift, baş başa yemek yedi. İkili, değerinin 2 milyon 500 bin TL olduğu öğrenilen Porsche marka otomobilleriyle AVM’den ayrıldı.


Yeni oyuncakla alışveriş turu

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
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Cadde Yazarları

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