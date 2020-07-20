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20.07.2020 - 07:00 |

Yeni sevgiliyle tatile çıkıyor

Megan Fox, sevgilisi ABD’li rapçi Colson Baker ile görüntülendi.

Yeni sevgiliyle tatile çıkıyor
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Megan Fox, sevgilisi ABD’li rapçi Colson Baker ile görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Brian Austin Green ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu, Machine Gun Kelly lakaplı şarkıcıyla yeni bir aşka yelken açtı. Tatile çıkmak üzere Los Angeles Havali-manı’nda objektiflere takılan ikilinin samimi hali dikkat çekti.

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Cadde Yazarları

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