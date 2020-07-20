20.07.2020 - 07:00 |
Yeni sevgiliyle tatile çıkıyor
Megan Fox, sevgilisi ABD’li rapçi Colson Baker ile görüntülendi.
Megan Fox, sevgilisi ABD’li rapçi Colson Baker ile görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Brian Austin Green ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu, Machine Gun Kelly lakaplı şarkıcıyla yeni bir aşka yelken açtı. Tatile çıkmak üzere Los Angeles Havali-manı’nda objektiflere takılan ikilinin samimi hali dikkat çekti.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.