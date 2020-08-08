MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeni sezona tam puan!
08.08.2020 - 07:00 |

Yeni sezona tam puan!

İtalyan moda markası Pinko’nun yeni koleksiyonu, Bazen Alaçatı’da yapılan özel davetle modaseverlere sunuldu.

Yeni sezona tam puan!
ABONE OL

Pinko Türkiye distribütörü Deniz Caner ve Bazen Alaçatı’nın sahibi Banu Maga ev sahipliğindeki etkinliğe, Christelle Önortaç Rolland, Aslı Büyüka, Asuman-Cazibe Dayı, Gülçin Başak, Ayşen Cross ve Duygu Cinislioğlu’nun da aralarında yer aldığı tanınmış simalar katıldı. Canlı renklerin başrolde olduğu seçkilere, markanın ‘Love Bag’ çantaları eşlik etti.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya listelerine girdi

Dünya listelerine girdi

Tatil zamanı

Tatil zamanı

Sürpriz aşk

Sürpriz aşk

‘Özür dilemiştim ama...’

‘Özür dilemiştim ama...’

Sıradaki Haber