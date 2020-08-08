Yeni sezona tam puan!

Pinko Türkiye distribütörü Deniz Caner ve Bazen Alaçatı’nın sahibi Banu Maga ev sahipliğindeki etkinliğe, Christelle Önortaç Rolland, Aslı Büyüka, Asuman-Cazibe Dayı, Gülçin Başak, Ayşen Cross ve Duygu Cinislioğlu’nun da aralarında yer aldığı tanınmış simalar katıldı. Canlı renklerin başrolde olduğu seçkilere, markanın ‘Love Bag’ çantaları eşlik etti.