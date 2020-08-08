08.08.2020 - 07:00 |
Yeni sezona tam puan!
İtalyan moda markası Pinko’nun yeni koleksiyonu, Bazen Alaçatı’da yapılan özel davetle modaseverlere sunuldu.
Pinko Türkiye distribütörü Deniz Caner ve Bazen Alaçatı’nın sahibi Banu Maga ev sahipliğindeki etkinliğe, Christelle Önortaç Rolland, Aslı Büyüka, Asuman-Cazibe Dayı, Gülçin Başak, Ayşen Cross ve Duygu Cinislioğlu’nun da aralarında yer aldığı tanınmış simalar katıldı. Canlı renklerin başrolde olduğu seçkilere, markanın ‘Love Bag’ çantaları eşlik etti.