Yeni yaş mutluluğu

Ressam ve mücevher tasarımcısı Elif Erdem, 30’uncu yaş gününü sanat ve cemiyet dünyasından dostlarıyla Ortaköy Ruby’de kutladı. Pastasını annesi Meryem Erdem ve yakın dostu Müge Üner’le kesen Elif Hanım, konuklarıyla unutulmaz bir gece geçirdi. Davete katılanlar arasında Tamer Karadağlı, Tülin Kartoz, Derya Kartoz ve Uğur Batur da vardı.