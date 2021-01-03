Yeni yÄ±l iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±lar

03.01.2021 - 15:18 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDARÂ
Yeni yÄ±l için alÄ±ÅŸveriÅŸe çÄ±ktÄ±lar
'Survivor 2020' yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±larak bÃ¼yÃ¼k bir fan kitlesine sahip olan BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ±, Ã¶zel hayatÄ±yla dikkat Ã§ekmeye devam ediyor.
'Survivor'Ä± ikinci olarak tamamlayan YaÄŸcÄ±, aynÄ± yarÄ±ÅŸmada tanÄ±ÅŸarak aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. Sevgililer, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in City's NiÅŸantaÅŸÄ±'daydÄ±. AVM'deki maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸlerini yapan YaÄŸcÄ± ile BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, kendilerine yÃ¶neltilen sorular karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayÄ± tercih etti.Â Â