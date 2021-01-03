Yeni yÄ±l iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±lar

'Survivor'Ä± ikinci olarak tamamlayan YaÄŸcÄ±, aynÄ± yarÄ±ÅŸmada tanÄ±ÅŸarak aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. Sevgililer, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in City's NiÅŸantaÅŸÄ±'daydÄ±. AVM'deki maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸlerini yapan YaÄŸcÄ± ile BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, kendilerine yÃ¶neltilen sorular karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmayÄ± tercih etti.Â Â