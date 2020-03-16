MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeniden İstanbul’da
16.03.2020 - 07:00 |

Yeniden İstanbul’da

New York’ta yaşayan, çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcilerinden Nilüfer Yıldırım’ın son dönem eserlerinden oluşan ‘Morfeus’un Kollarında’ sergisiyle, sanatseverlerle buluştu.

Yeniden İstanbul’da

New York’ta yaşayan, çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcilerinden Nilüfer Yıldırım’ın son dönem eserlerinden oluşan ‘Morfeus’un Kollarında’ sergisiyle, sanatseverlerle buluştu. Sanatçının, hem figür hem de soyutlama unsurları arasında geçiş yaparken, Rüyalar Tanrısı Morfeus’a gönderme yaptığı çalışmalar, Galeri Diani’de 28 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Moda aşkı

Moda aşkı

Kamp üçlüsü

Kamp üçlüsü

Ayakkabı güzeli

Ayakkabı güzeli

Kapıda karşıladı

Kapıda karşıladı

Sıradaki Haber