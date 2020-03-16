Yeniden İstanbul’da

New York’ta yaşayan, çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcilerinden Nilüfer Yıldırım’ın son dönem eserlerinden oluşan ‘Morfeus’un Kollarında’ sergisiyle, sanatseverlerle buluştu. Sanatçının, hem figür hem de soyutlama unsurları arasında geçiş yaparken, Rüyalar Tanrısı Morfeus’a gönderme yaptığı çalışmalar, Galeri Diani’de 28 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.