MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Yenilmek yok!’
24.03.2020 - 07:00 |

‘Yenilmek yok!’

Belçim Bilgin, salgın nedeniyle korkuyla baş etmemiz gerektiğini belirtti.

‘Yenilmek yok!’

Belçim Bilgin, salgın nedeniyle korkuyla baş etmemiz gerektiğini belirtti. Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, “Ölüm korkusu sahneye çıkıyor, ilk kez bu kadar umarsız... Stres ve korkunun, bağışıklık sistemi için iyi olmadığını biliyoruz. Dikkatli ve farkında olacağız ama yenilmeyeceğiz. Karantina günlerinden sevgiler” notunu düştü.

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıldız Tilbe: Saçlarım kirpi gibi geziyorum

Yıldız Tilbe: Saçlarım kirpi gibi geziyorum

Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'ya: Abi niye arada beni gömüyorsun

Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'ya: Abi niye arada beni gömüyorsun

Hazar Ergüçlü '65 yaş üstü 'yasağına karşı

Hazar Ergüçlü '65 yaş üstü 'yasağına karşı

'Evde olmaya şikayet edenlere de yazık'

'Evde olmaya şikayet edenlere de yazık'

Sıradaki Haber