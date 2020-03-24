‘Yenilmek yok!’

Belçim Bilgin, salgın nedeniyle korkuyla baş etmemiz gerektiğini belirtti. Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, “Ölüm korkusu sahneye çıkıyor, ilk kez bu kadar umarsız... Stres ve korkunun, bağışıklık sistemi için iyi olmadığını biliyoruz. Dikkatli ve farkında olacağız ama yenilmeyeceğiz. Karantina günlerinden sevgiler” notunu düştü.