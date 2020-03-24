24.03.2020 - 07:00 |
‘Yenilmek yok!’
Belçim Bilgin, salgın nedeniyle korkuyla baş etmemiz gerektiğini belirtti.
Belçim Bilgin, salgın nedeniyle korkuyla baş etmemiz gerektiğini belirtti. Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, “Ölüm korkusu sahneye çıkıyor, ilk kez bu kadar umarsız... Stres ve korkunun, bağışıklık sistemi için iyi olmadığını biliyoruz. Dikkatli ve farkında olacağız ama yenilmeyeceğiz. Karantina günlerinden sevgiler” notunu düştü.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.