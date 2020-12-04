Yenisini arıyor

Deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ’un, üç yıl önce aldığı teknesini sattığı öğrenildi. Amatör başladığı işi profesyonelliğe döken oyuncu, büyük tekne almak isteyince, eskisini gözden çıkardı. Tatlıtuğ, 15 metrelik Absolute 53 model teknesini 340 bin euro’ya (3 milyon 230 bin TL) sattı.

Karantina döneminin çoğunluğunu eşi Başak Dizer’le Bodrum’da geçiren oyuncu, hemen büyük tekne arayışına girdi. Tatlıtuğ’un, yeni alacağı teknesinin balık tutmak için elverişli olmasını istediği öğrenildi. Oyuncunun, deniz sevgisi dalgıçlığa, sonrasında ise balık tutma tutkusuna dönüşmüştü.