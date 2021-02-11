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11.02.2021 - 14:35 |

Son Dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Nur İncegül, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi İncegül'ün kızı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül yaşamını yitirdi
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Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Nur İncegül (77) hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Birtanem Candaner, 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' mesajıyla duyurdu. Kansere yenik düşen oyuncu, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

Son Dakika: Yeşilçamın usta ismi Nur İncegül yaşamını yitirdi

NUR İNCEGÜL KİMDİR?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle oyunculuğa başladı. İncegül, Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi yapımlarda boy göstermiştir.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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